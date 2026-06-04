به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، محفل شعر امین با حضور جمعی از شاعران، ادب‌دوستان و فعالان فرهنگی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان برگزار شد.

در این آیین ادبی، شاعران حاضر با قرائت سروده‌هایی در وصف واقعه بزرگ غدیر، تبیین جایگاه ولایت و امامت در فرهنگ اسلامی و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) پرداختند.

اشعار ارائه شده در این محفل، جلوه‌هایی از عشق و ارادت به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و نیز بازتابی از اندیشه‌ها، آرمان‌ها و خدمات ارزشمند امام راحل در مسیر تحقق انقلاب اسلامی و بیداری ملت ایران بود.

محفل شعر امین از جمله برنامه‌های فرهنگی و ادبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان است که به صورت مستمر با حضور شاعران و علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی برگزار می‌شود.