به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گچساران گفت: همزمان با سالروز عید غدیر ۵۰۰ پرس غذای گرم با همکاری موسسه نیکوکاری مسجد النبی این شهرستان تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.

هوشنگ دارفرین با اشاره به سیره امام علی (ع) و مکتب شیعه برای کمک به نیازمندان گفت: همچنین ۱۰۰ بسته مواد غذایی شامل برنج، رب گوجه، سویا و حبوبات تهیه و توزیع شد.