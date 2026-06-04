اطعام غدیر در گچساران به همت خیران
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گچساران گفت: در روز عید غدیر غذای گرم بین مردم ولایی این شهرستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گچساران گفت: همزمان با سالروز عید غدیر ۵۰۰ پرس غذای گرم با همکاری موسسه نیکوکاری مسجد النبی این شهرستان تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.
هوشنگ دارفرین با اشاره به سیره امام علی (ع) و مکتب شیعه برای کمک به نیازمندان گفت: همچنین ۱۰۰ بسته مواد غذایی شامل برنج، رب گوجه، سویا و حبوبات تهیه و توزیع شد.
وی ادامه داد: همزمان با روز عید قربان هم ۱۰۰ بسته گوشت گرم هر یک به وزن یک کیلوگرم تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.