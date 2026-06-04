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خیابان شهید آیتالله خامنهای در شهر وحیدیه، میزبان میهمانی کیلومتری غدیر بود؛ مراسمی که در آن شهروندان از هر طیف و سلیقهای، به صورت خودجوش حماسهای از عشق به مولا علی (ع) را رقم زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهر وحیدیه در روز عید سعید غدیر خم شاهد یکی از بزرگترین تجمعات مردمی خود بود. خیابان شهید آیتالله خامنهای این شهر میهمان کیلومتری برای برپایی موکبها و ایستگاههای صلواتی تبدیل شده تا میهمانی باشکوه غدیر با حضور پرشور خانوادهها برگزار شود.
مردم از هر صنف، سن و سلیقهای در کنار هم جمع شدند تا نشان دهند عشق به ولایت، محور وحدت و همدلی آنهاست. از کودکان و نوجوانانی که با شور و شوق در توزیع نذورات کمک میکردند تا بزرگسالانی که با برپایی غرفههای فرهنگی و پذیرایی، از میهمانان استقبال میکردند، همگی در این قاب ماندگار نقشآفرینی کردند.