همزمان با عید سعید غدیر خم، شهر مقدس نجف اشرف غرق در شور و معنویت شد و هزاران زائر و عاشق اهل‌بیت(ع) با حضور در حرم امام علی (ع) این عید بزرگ ولایت را جشن گرفتند.

عکاس : زهرا بیراتی