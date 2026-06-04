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عید غدیر خم در نجف اشرف؛ تجدید بیعت میلیون‌ها زائر با ولایت

همزمان با عید سعید غدیر خم، شهر مقدس نجف اشرف غرق در شور و معنویت شد و هزاران زائر و عاشق اهل‌بیت(ع) با حضور در حرم امام علی (ع) این عید بزرگ ولایت را جشن گرفتند.
عکاس :زهرا بیراتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ - ۱۶:۰۴
برچسب ها: نجف ، عیدغدیرخم ، جشن
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