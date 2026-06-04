از مدرسه تا میدان خدمت؛ روایت زندگی معلمان شهید رضایی
خانواده شهید رضایی، از فرهنگیان نمونه و ایثارگر شهرستان محلات، پس از سالها خدمت در عرصه تعلیم و تربیت، در حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی این شهر به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
کلاس درس معلمان شهید رضایی تنها به مدرسه محدود نشد و آنان با سالها تلاش در مسیر تعلیم و تربیت، الگویی از خدمت، ایثار و مسئولیتپذیری برای دانشآموزان و جامعه بودند.
این خانواده فرهنگی دهم فروردینماه در پی حمله به مناطق مسکونی شهر محلات به شهادت رسیدند و نام خود را در شمار شهدای خدمت و ایثار ماندگار کردند.
یاد و خاطره این معلمان شهید، همواره در ذهن دانشآموزان، همکاران و مردم قدرشناس منطقه زنده خواهد ماند.