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مردم آبدانان در جریان اجتماعات شبانه خود، پویش طرح شکایت از شبکههای فارسی زبان معاند را تشکیل دادند و خواستار پیگیری حقوقی و جلوگیری از فعالیت این شبکهها شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم آبدانان در شبهای حماسه و قیام، ضمن حضور در خیابانها، پویشهای مختلفی تشکیل دادهاند. یکی از این پویشها، طرح شکایت از شبکههای فارسی زبان معاند است.
شرکتکنندگان در این پویش، خواستار پیگیری حقوقی و جلوگیری از فعالیت این شبکهها در عرصه بینالملل شدند.
به گفته معترضان، شبکههای اینترنشنال، بیبیسی، من و تو و دیگر شبکههای معاند با روایتهای ساختگی از وضعیت داخلی ایران، عملاً در خدمت دستگاههای اطلاعاتی دشمن قرار گرفتهاند.