به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع بیان کرد: تأمین آب آشامیدنی از مهم‌ترین چالش‌های استان بوشهر است و اجرای این سد نقش مؤثری در بهبود وضعیت تأمین آب شهرستان دشتی و مناطق همجوار و جنوبی استان خواهد داشت.

وی افزود: با شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی این طرح، امیدواریم شاهد بهره‌برداری از سد دشت پلنگ در زمان پیش‌بینی شده باشیم و شرایط برای آبگیری آن تا پایان امسال یا حداکثر نیمه نخست سال آینده فراهم شود.

سد دشت پلنگ بر روی رودخانه دشت پلنگ، یکی از سرشاخه‌های اصلی رودخانه‌مند، در ۷۵ کیلومتری شهر خورموج در شهرستان دشتی در حال اجراست.

این سد یک سد بتنی غلطکی با حجم مخزن ۱۴۵ میلیون مترمکعب است که نقش مهمی در تأمین آب شرب و صنعتی منطقه خواهد داشت.

این سد از ورود سیلاب‌های رودخانه دشت پلنگ به رودخانه‌مند و سپس تخلیه به دریا جلوگیری می‌کند و امکان ذخیره‌سازی و انتقال آن به مراکز مصرف را فراهم می‌کند.

سد دشت پلنگ با ظرفیت ۱۴۵ میلیون مترمکعب، سالانه می‌تواند ۴۵ تا ۴۶ میلیون مترمکعب آب شیرین و گوارا را برای مصارف مختلف، از جمله شرب و کشاورزی، تأمین کند. علاوه بر این، نقش این سد در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه نیز قابل‌توجه خواهد بود.