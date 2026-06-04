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علیرضا رئیسی با صدور ابلاغیهای به رؤسای دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، بر ضرورت تقویت پروتکلهای بهداشتی و نظارت دقیق بر ایمنی سایتهای دفن پسماند تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با توجه به حساسیت شرایط کاری در سایتهای دفن پسماند و فراهم بودن بستر مناسب برای تکثیر و تجمع جوندگان، دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در دستورالعملی بر لزوم اجرای راهکارهای پیشگیرانه جهت حفاظت از سلامت پرسنل اجرایی، خدماتی و پیمانکاران این مراکز تأکید کرد.
در این ابلاغیه، سایتهای دفن پسماند بهعنوان نقاط پرخطر از نظر انتقال بیماریهای ویروسی، بهویژه «هانتاویروس» (عامل سندرم ریوی و تبهای خونریزیدهنده) شناسایی شدهاند.
بر اساس گزارشهای فنی، این ویروس از طریق استنشاق گرد و غبار آلوده به ترشحات جوندگان، تماس مستقیم با سطوح آلوده و یا گزش منتقل میشود که رعایت پروتکلهای دقیق برای پیشگیری از آن ضروری است.
محورهای کلیدی این دستورالعمل برای اجرا در واحدهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی شامل موارد زیر است:
مدیریت جمعیت جوندگان:
اجرای مستمر برنامههای طعمهگذاری و لانه کوبی برای کنترل کانونهای تکثیر جوندگان.
صیانت از سلامت کارکنان (PPE):
الزامی شدن استفاده از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد شامل ماسکهای تنفسی N۹۵، دستکشهای مقاوم، لباسهای پوشیده و تجهیزات محافظ چشم در محیطهای پرخطر.
مدیریت پسماند و کنترل گرد و غبار:
اجرای سیستمهای نوین پوششدهی روزانه، پرهیز از خشکروبی و مرطوبسازی محیط پیش از جابجایی پسماندها برای جلوگیری از انتشار ذرات آلوده در هوا.
گندزدایی و بهداشت فردی:
استفاده از محلولهای ضدعفونیکننده مناسب برای سطوح و تأکید بر شستشوی اصولی دستها.
آموزش همگانی:
برگزاری دورههای آموزشی مداوم برای کارکنان جهت شناسایی علائم بیماری، شناخت راههای انتقال و نحوه صحیح مواجهه با تهدیدات زیستی در سایتهای دفن زباله.
دکتر رئیسی با تأکید بر نقش حیاتی این اقدامات در حفظ سلامت عمومی، از دانشگاههای علوم پزشکی خواست تا ضمن نظارت دقیق بر اجرای این پروتکلها در واحدهای تابعه، گزارش اقدامات تقویتکننده در این سایتها را بهصورت منظم ارائه نمایند. این اقدام گامی مهم در جهت ایمنسازی محیطهای شغلی پرخطر و پیشگیری از شیوع بیماریهای نوپدید و مشترک میان انسان و حیوان محسوب میشود.