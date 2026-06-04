حضور پرشور مردم در مرقد مطهر امام خمینی (ره) در سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب

امروز در سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضور پرشور مردم در مرقد مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، جلوه‌ای عینی از ایستادگی ملت در نبرد با دشمن بود.