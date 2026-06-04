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به مناسبت عید سعید غدیر خم، با همکاری ستاد هیئتهای مذهبی و مجموعههای فرهنگی شهرستان قدس، ۱۱۰ دیگ اطعام علوی در بوستان آزادگان این شهرستان طبخ و میان مردم و فعالان مذهبی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، ۱۱۰ دیگ اطعام که با همت داوطلبان ستاد هیئتهای مذهبی و مجموعههای فرهنگی شهرستان قدس آماده شده بود، در فضای باز بوستان آزادگان توزیع شد. این اطعام گسترده، مورد استقبال گرم مردم ولایتمدار و اعضای هیئتهای مذهبی قرار گرفت.
پایگاههای فرهنگی و مذهبی شهرستان قدس با برگزاری این برنامه، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و مهماننوازی در مناسبتهای دینی تأکید کرده و این مراسم را نمادی از همبستگی عاشقان مولی علی (ع) در این منطقه دانستند.