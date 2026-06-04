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مهمانی بزرگ عید غدیر همزمان با سراسر کشور، در تهران حدفاصل میدان آزادی تا میدان امام حسین(ع) آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر طبق اعلام قبلی از رأس ساعت ۱۵ پنجشنبه ۱۴ خردادماه همزمان با عید بزرگ غدیر آغاز شد و تا ساعت ۲۰ ادامه دارد.
این برنامه قرار است همزمان با تهران در دیگر شهرهای کشور هم اجرا شود. هزار شهر در کشور اعلام کردند مهمانی کیلومتری غدیر را برگزار میکنند، همچنین در حوزه محتوایی هم بزرگداشت حضرت امام و هم رهبر شهید انقلاب و بیعت نمادین با رهبر انقلاب در نظر گرفته شده چرا که محور این عید هم ولایت است.
این برنامه از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار میشود و در طول این مسیر ده کیلومتری برنامههای مختلف و متنوعی برای عاشقان مولا علی (ع) درنظر گرفته شده است.
نقشه خدمات مسیر شامل محلهای نماز و استراحت، سرویسهای بهداشتی، محدوده تردد خودرو، تانکرهای آبرسانی، شیرهای آب شرب را ببینید.
با توجه به این که مردم مسلمان لبنان در این روزها مورد هجوم رژیم صهیونیستی قرار گرفتند اعلام همبستگی مردم ایران با مردم لبنان را در این رویداد فرهنگی در دستور کار است.
از جمله این برنامهها جانمایی استیج و اجرای برنامه با حضور چهرههای شاخص است که در طول مسیر به وفور برگزار میشود، همچنین موکبهای پذیرایی هم در دوسوی خیابانهای انقلاب اسلامی و آزادی فعال هستند.
امسال ۲۰ هزار دیگ غذا در روز عید غدیر در همه شهرهای کشور بارگذاشته میشود و طبق اعلام سازمان فرهنگ و ارتباطات هشت کشور نیز مهمانی ۱۰ کیلومتری را برگزار میکنند.
علاوه بر اینها در طول مسیر شهربازی بچهها شامل وسایل بازی مختلف از جمله سرسرههای بادی، استخر توپ، تخته پرش، چرخ و فلک و... برای استفاده بچهها جانمایی شده است. از جمله برنامههای دیگر مهمانی امسال آموزشهای نظامی و کار با سلاح و آموزشهای اولیه امدادی و خدماتی است که در طول مسیر ارائه میشود.
امسال هم سرشماره ۳۰۰۰۴۰۴ برقرار بود و مردم با ارسال عدد ۱ میتوانستند بانی برنامه باشند که در این راستا کمکهای خوبی هم برای برگزاری این جشن بزرگ پرداخت شد.