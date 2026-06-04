به ‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیاه‌چادر عشایر چند استان کشور به همراه سوغات و غذاهای محلی آنان در این نمایشگاه بر پا شده است و نیز غرفه‌های هنرمندان صنایع‌دستی استان در رشته‌هایی مانند چرم‌دوزی، منبت‌کاری، زیورآلات سنتی، انگشترسازی، سفالگری، گلیم‌بافی و پاپوش‌های نمدی سنتی در این نمایشگاه قرار دارد.

این جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با عنوان «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری» با هدف نشان دادن اتحاد، همبستگی و همدلی اقوام گوناگون ایران ‌همدل و اعلام بیعت اقوام و عشایر مختلف با رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم برگزار شده است .

این جشنواره با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ شهرداری کلانشهر قم؛ سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قم و تنورخانه نان ایران برگزار شده است .

این جشنواره با موضوع‌های «نان، خوراک و اطعام علوی»؛ «خوراک اقوام و عشایر ایران»؛ «صنایع‌دستی و سوغات» و «برپایی سیاه‌چادر عشایر» از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در قم، بلوار پیامبر اعظم(ص)، عمود ۸۲، تنورخانه نان ایران تا ۱۵ خرداد برای بازدید عموم مردم دائر است.