آتوسا برهانی‌نژاد، تهیه‌کننده برنامه رادیویی «ساده و صمیمی» در شبکه رادیویی صبا، با اشاره به تولید این ویژه‌برنامه به مناسبت سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره)، این تجربه را فراتر از یک تولید رسانه‌ای دانست و آن را بستری برای انعکاس دل‌گویه‌های صادقانه مردم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برهانی‌نژاد که در دو سال اخیر سکان هدایت این برنامه را بر عهده داشته است، درباره رویکرد خود در طراحی و تولید این اثر گفت: تلاش ما همواره این بوده است که ضمن حفظ شأن و معنویت این مناسبت تاریخی، فضایی گرم و بی‌تکلف فراهم کنیم تا شنوندگان بتوانند بدون واسطه، احساسات و خاطرات خود را از پیوند با امام راحل با سایر هم‌وطنان به اشتراک بگذارند.

این تهیه‌کننده رادیو با تأکید بر بازخورد‌های مثبت شنوندگان افزود: واکنش‌های پرمهر مخاطبان نشان داد که وقتی رسانه با صداقت سخن می‌گوید، مردم نیز با تمام وجود همراه می‌شوند.

این برنامه عملاً فضایی را ایجاد کرد تا حس همدلی ملی در این روز‌های حزن‌انگیز تقویت شود.

برهانی‌نژاد در پایان، موفقیت این ویژه‌ برنامه در انتقال مفاهیم ارزشی را مرهون ارتباط عاطفی و مستقیم میان رادیو و مخاطبان دانست و خاطرنشان کرد: این پیوند بی‌واسطه باعث می‌شود یاد و خاطره امام خمینی (ره) نه به‌عنوان یک رویداد تاریخی، بلکه به شکلی ملموس و زنده در متن جامعه جریان یابد.