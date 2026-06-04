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صد و هجدهمین و دومین مرکز سلامت روانی اجتماعی گیلان با عنوان سراج در مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۵ رشت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در آیین افتتاح مرکز سراج در رشت گفت: این مرکز، صد و هجدهمین مرکز سراج کشور است که با هدف ارائه خدمات رایگان روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی به مردم راهاندازی شده است.
دکتر محمدرضا شالبافان افزود: برنامهریزی شده است تا پایان امسال تعداد مراکز سراج کشور به حدود ۱۵۰ مرکز افزایش یابد و در افق دو ساله نیز این تعداد به ۳۰۰ مرکز برسد.
وی با بیان اینکه خدمات این مراکز به صورت رایگان ارائه میشود، تصریح کرد: مردم برای دریافت این خدمات ابتدا باید به مراکز جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه کنند تا پس از تشکیل پرونده و انجام غربالگریهای اولیه، در صورت نیاز به مراکز سراج ارجاع شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز گفت: پس از راهاندازی نخستین مرکز سراج استان در بندرانزلی، دومین مرکز سراج گیلان نیز در رشت افتتاح شد و برنامهریزی برای راهاندازی مراکز جدید در لاهیجان و فومن در دستور کار قرار دارد.
دکتر مهدی سلیمانی افزود: هدف نهایی، توسعه مراکز سراج در تمامی شهرستانهای استان است تا خدمات سلامت روان با مشارکت روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی در دسترس مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش این مراکز در نظام ارجاع، اضافه کرد: مراکز سراج با تشخیص زودهنگام اختلالات روان، ارائه خدمات تخصصی و پیگیری مستمر بیماران، نقش مهمی در ارتقای سلامت روان جامعه ایفا میکنند.
محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و سید اسماعیل میرغضنفری فرماندار رشت هم در آیین افتتاح مرکز سراج در این شهرستان، با اشاره به اهمیت توسعه خدمات سلامت روان، بر ضرورت گسترش دسترسی مردم به خدمات مشاورهای و حمایتی تأکید کردند.