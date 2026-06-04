دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی با تسلیت ارتحال آیت‌الله‌العظمی محمداسحاق فیاض، از ایشان به عنوان نماد پیوند اصالت حوزوی و نیاز‌های معاصر یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن این پیام به شرح زیر است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم

یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر ارتحال ملکوتی فقیه والامقام، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ محمداسحاق فیاض رضوان‌الله‌تعالی‌علیه دل را به سوگ نشاند و اندیشه را در حیرت فرو برد؛ چه آنکه فقدان عالِم ربانی؛ فقدان جهانی است که در سینهٔ او مخزون بود و با رحلتش از این عالَم رخت برمی‌بندد.

آن بزرگوار عمر پربرکت خود را وقف تحصیل، تدریس و تحقیق کرد. پانزده سال پیوسته در محضر استاد کبیر، حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی قدس‌سره زانوی ادب زد، در شورای استفتای ایشان حضور داشت و سرانجام اجازهٔ اجتهاد مستقیم از وی دریافت کرد. این مسیر، روح فقاهت را در جان او نشاند؛ فقاهتی که در آثار ماندگاری، چون منهاج‌الصالحین و محاضرات فی اصول الفقه تجلی یافت و نشان داد استنباط آن‌گاه به کمال می‌رسد که با دقت نظر اصولی، احتیاط فقهی و توجه به مقتضیات عصر همراه باشد.

این مسکین که سال‌هاست در قلمرو حکمت و کلام اسلامی قدم می‌زنم، در شخصیت آیت‌الله فیاض آن ترکیب نادر را می‌دیدم که امروز کمیاب شده است: فقیهی که با نگاهی روشن‌بینانه بر پیوند «اصالت حوزوی» با «نیاز‌های معاصر» تأکید می‌ورزید، و با زهد و تواضع، الگوی عینی آن چیزی بود که ما در مباحث تمدن اسلامی از آن با عنوان «عقل فقهی» یاد می‌کنیم. ایشان نه‌تنها از ارکان برجستهٔ حوزهٔ علمیهٔ نجف اشرف، بلکه نماد عزت و اصالت شیعیان افغانستان و مایهٔ ثبات در عراق مجاهد بودند.

عروج این فقیه وارسته در ایام پربرکت غدیر خم، بر معنای آن می‌افزاید. امروز نجف اشرف در غیاب آن مرجع بزرگ، فقدان شخصیتی کم‌نظیر را تجربه می‌کند؛ آن ایوان‌ها که صدای درس و بحث ایشان در آنها طنین می‌انداخت، به سکوتی آموزنده فرو رفته‌اند. اما میراث زهد، اعتدال و احتیاط فقهی ایشان تا قیامت در نفوس شاگردان و آثار مکتوبش جاری خواهد بود.

این ضایعهٔ جبران‌ناپذیر را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة‌الله الاعظم عجّل‌الله تعالی فرجه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام حوزه‌های مقدسهٔ نجف و قم، آحاد شیعیان جهان از جمله ملت شریف افغانستان، اهل‌بیت گرامی و شاگردان پرشمار ایشان تسلیت عرض می‌دارم و از خداوند حکیم، علو درجات آن روح رفیع و هم‌نشینی با حضرت محمد و آل‌محمد صلوات‌الله علیهم اجمعین را مسألت دارم.

وَ مَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقَىٰ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ

وَالسَّلامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُه

عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

غدیر خم، ۱۴۴۶ هجری قمری