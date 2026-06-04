به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با صدور پیامی درگذشت پدر گرانقدر شهیدان پورزند را تسلیت گفت.

برادران پورزند سه قهرمان کشتی بودند که در جنگ تحمیلی عراق به شهادت رسیدند.

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم حاج احمد پورزند، پدر صبور و سرافراز شهیدان والامقام سیروس، ایرج و شاهین پورزند، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

پدران شهدا، وارثان مکتب ایثار و استقامت‌اند؛ مردانی که به تأسی از مولای متقیان، حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، عزیزترین سرمایه‌های خویش را در راه اعتلای اسلام و ایران تقدیم کردند و نام خود را در دفتر وفاداران به آرمان‌های الهی جاودانه ساختند.

تقارن عروج این پدر بزرگوار با روز غدیر، یادآور پیوند خالصانه خادمان ولایت با سرچشمه ولایت و امامت است. بی‌تردید خدمات، صبر و مجاهدت‌های این پدر ارجمند در پرورش فرزندانی شهید، ذخیره‌ای ماندگار برای ایشان در پیشگاه پروردگار متعال خواهد بود.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده معزز پورزند و جامعه ایثارگری، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ