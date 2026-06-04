روستای «وُشتان» در بخش ارجمند فیروزکوه، که تمامی اهالی آن از سادات هستند، در روز عید غدیر خم با برپایی موکب‌های پذیرایی، به رسم دیرینه خود از اهالی روستا‌های همجوار و گردشگران میزبانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با فرا رسیدن عید بزرگ غدیر خم، روستای وُشتان حال و هوایی متفاوت به خود گرفت. این روستا که به دلیل انتساب تمامی ساکنانش به خاندان پیامبر اکرم (ص) به «روستای سادات» شهرت دارد، امسال نیز شاهد برپایی آیین‌های سنتی و مذهبی باشکوهی بود.

اهالی متدین و ولایتمدار وُشتان، با برپایی موکب‌های بزرگ در ورودی روستا، سفره کرم خود را به روی همگان گشودند. در این آیین زیبا، سادات روستا با شال‌های سبز و لبخندی بر لب، از اهالی روستا‌های همجوار بخش ارجمند و همچنین گردشگرانی که برای بهره‌مندی از طبیعت منطقه به این سو آمده بودند، با شربت، شیرینی و غذا‌های محلی پذیرایی کردند.

این سنت حسنه که ریشه در باور‌های عمیق دینی مردم این منطقه دارد، نه تنها پاسداشتی برای واقعه غدیر خم است، بلکه نمادی از وحدت و مهمان‌نوازی اهالی فیروزکوه محسوب می‌شود. گردشگران بسیاری که در این روز از مسیر روستای وُشتان عبور می‌کردند، با توقف در این موکب‌ها، ضمن تبریک عید به سادات، از فضای معنوی و صمیمی این روستای هدف گردشگری بهره‌مند شدند.

روستای وُشتان با این اقدام ارزشمند، بار دیگر نشان داد که عشق به ولایت در رگ‌های اهالی این دیار جاری است و سنت تکریم میهمان در روز عید سادات، همچنان زنده و پابرجاست.