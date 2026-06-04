به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: در راستای اجرای طرح مهتاب و با تلاش همکاران دفتر حراست و عوامل اجرایی این شرکت و همراهی عوامل پلیس امنیت اقتصادی استان طی بازرسی‌های مستمر، تعداد ۳۷ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال کشف و ضبط شد.

امید رفیعی در ادامه با اشاره به اینکه این تعداد ماینر معادل چند صد خانوار به صورت غیرمجاز برق مصرف می‌کردند تصریح کرد: این دستگاه‌ها از سه واحد مسکونی مجزا که بدون اخذ مجوز‌های قانونی و با مصرف غیرمجاز برق، شبکه توزیع انرژی را تحت تأثیر قرار داده بودند با اعلام و گزارشات مردمی بلافاصله پس از شناسایی، نسبت به جمع‌آوری و اعمال جریمه قانونی متخلفین اقدام شد.

وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع آوری ماینر‌های غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد و در دستورالعمل جدید نیز سقف پرداخت پاداش به گزارش دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش رسیده است از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.