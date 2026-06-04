پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از اجرای طرح ضربتی مهتاب و شناسایی و جمع آوری ۳۷ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: در راستای اجرای طرح مهتاب و با تلاش همکاران دفتر حراست و عوامل اجرایی این شرکت و همراهی عوامل پلیس امنیت اقتصادی استان طی بازرسیهای مستمر، تعداد ۳۷ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال کشف و ضبط شد.
امید رفیعی در ادامه با اشاره به اینکه این تعداد ماینر معادل چند صد خانوار به صورت غیرمجاز برق مصرف میکردند تصریح کرد: این دستگاهها از سه واحد مسکونی مجزا که بدون اخذ مجوزهای قانونی و با مصرف غیرمجاز برق، شبکه توزیع انرژی را تحت تأثیر قرار داده بودند با اعلام و گزارشات مردمی بلافاصله پس از شناسایی، نسبت به جمعآوری و اعمال جریمه قانونی متخلفین اقدام شد.