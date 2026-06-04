به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار اردستان افزود: پیاده‌روی بزرگ عید غدیر از امامزاده موسی (ع) تا امامزاده اسماعیل (ع) اردستان برگزار و در این مسیر بخصوص در خیابان ارونه موکب‌های پذیرایی مستقر شده است

محسن حیدری با بیان اینکه بیش از ۲۵ موکب در این مسیر از عاشقان امیرالمومنین علی (ع) پذیرایی کردندافزود: همچنین موکب‌های دانش اموزی، کودک، خانواده و ازدواج و بازی و ورزش نیز در این مسیر برپا شده است.

همزمان با عید سعید غدیر خم جشن کیلومتری خیابانی هم با حضور بیش از ۳۰ موکب در خیابان طالقانی و میدان شهرداری شهر داران برگزار شد.

جشن خیابانی شهر داران با حضور و مشارکت خودجوش مردمی، جوانان و هیئت‌های مذهبی شهرستان اجرا شده است.