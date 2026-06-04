استاندار البرز به همراه مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با حضور در محل طرح پل شهید رئیسی (B۱)، از آخرین وضعیت احداث کنارگذر این پل بازدید و بر تسریع اجرای عملیات برای کاهش مشکلات تردد شهروندان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، به همراه داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، صبح پنجشنبه ۱۴ خردادماه با حضور میدانی در پروژه کنارگذر پل شهید رئیسی (B1)، از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفتند.

در جریان این بازدید، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به ادامه عملیات بازسازی پل شهید رئیسی اظهار کرد: به‌منظور تسهیل تردد شهروندان در مدت زمان اجرای عملیات بازسازی، احداث یک مسیر جایگزین در مجاورت پل در دستور کار قرار گرفته است.

باقرجوان افزود: این مسیر با هدف کاهش بار ترافیکی و افزایش روانی عبور و مرور در محدوده پل احداث می‌شود تا شهروندان در طول مدت اجرای پروژه با کمترین اختلال در تردد مواجه شوند.

وی با اشاره دستور استاندار البرز برای تسریع در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: عملیات احداث کنارگذر پل شهید رئیسی با تلاش نیروهای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز تأکید کرد: تمامی اقدامات اجرایی با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و ارائه خدمات مطلوب به شهروندانحال انجام است.