پخش زنده
امروز: -
در روزهایی که ترنم «الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة امیرالمؤمنین» در فضای وحی طنیناندازاست، خادمان بیتکلف ضیوفالرحمان در پشت صحنه خدمتگزاری، آستین همت بالا زدند تا با پختی متبرک به نام مولا، حلاوت عید بزرگ ولایت را در ذائقۀ زائران خانه خدا دوچندان کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، همزمان با فرا رسیدن عیداللهالاکبر، مکه مکرمه شاهد جلوهای دیگر از عشق و ارادت به ساحت مقدس اهلبیت (علیهمالسلام) بود.
در حالی که زائران ایرانی با خروج از لباس احرام، در جوار کعبه معظمه به عبادت و راز و نیاز میپردازند، خادمان آشپزخانه مرکزی «الافندیه»، سفرهدار این عید بزرگ شدند.
عاشقان ولایت که در روزهای سخت و پرکار حج، مخلصانه در گرمای مطبخها به خدمت مشغولند، از روزگذشته با زمزمه ذکر صلوات، پخت ۲۶ هزار عدد شیرینی را آغاز کردند.
این هدایای شیرین که نشان از پیوند ناگسستنی حج و ولایت دارد، میان حدود ۲۳ هزار زائر ایرانی مستقر در هتلهای مکه توزیع شد تا سهم کوچکی در برگزاری جشن بزرگ وصایت و امامت داشته باشند.
* طبخ بیش از نیم میلیون پرس غذا در آشپزخانه «الافندیه»
علیاکبر محمدزاده، مدیر آشپزخانه الافندیه با اشاره به فعالیت شبانهروزی ۲۲ آشپز متخصص در این مجموعه اظهار کرد: خدمتگزاری به ضیوفالرحمان در این آشپزخانه از ۱۰ اردیبهشت آغاز شده و تاکنون با افتخار بیش از ۵۸۳ هزار پرس غذا در دو وعده ناهار و شام و بیش از ۶۳ هزار وعده صبحانه گرم طبخ و توزیع شده است.
وی گفت: در حال حاضر غذای ۹ مجموعه بزرگ اقامتی را که حدود ۱۴ هزار زائر ظرفیت دارد، این آشپزخانه تأمین میکند.
آقای محمدزاده افزود: دراوج عملیات حج، رکورد پخت ۱۶ هزار پرس در یک وعده را پشت سر گذاشتیم و اکنون نیز با وجود آغاز روند بازگشت حجاج، همچنان با همان توان و دقت به پخت غذاهای عمومی و رژیمی ادامه میدهیم.
* سلامت زائر؛ عهدی که تا آخرین روز باقیست
مدیر ایرانی آشپزخانه الافندیه با تاکید بر توجه به سلامت و بهداشت زائران، تصریح کرد: این غذاها تبدیل به انرژی برای طواف و عبادت زائران میشود و ما خود را در ثواب این اعمال شریک میدانیم؛ بنابراین تا آخرین ساعت و حضور آخرین زائر ایرانی در مکه، اهتمام به کیفیت و سلامت غذا اولویت اصلی کادر اجرایی خواهد بود.