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مراسم بزرگداشت سیوهفتمین سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در مناطق مختلف آذربایجان شرقی با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،مردم ولایتمدار آذربایجان شرقی با حضور در مراسم مختلف نظیر دستجات سینه زنی، مجالس عزاداری، محافل سخنرانی در مساجد و مصلیها یاد و نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند و با آرمانهای والای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
شرکت کنندگان در این مراسم یاد و خاطر امام راحل و همچنین رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (قدس سره) را گرامی داشتند و با رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای تجدید بیعت کردند.