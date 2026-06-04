به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،مردم ولایتمدار آذربایجان شرقی با حضور در مراسم مختلف نظیر دستجات سینه زنی، مجالس عزاداری، محافل سخنرانی در مساجد و مصلی‌ها یاد و نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم یاد و خاطر امام راحل و همچنین رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) را گرامی داشتند و با رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تجدید بیعت کردند.