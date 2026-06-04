به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالرحمن مرادزاده بیان کرد: امسال نخستین غار دریایی کشور واقع در پارک ملی دریایی نایبند درجه بندی شد.

وی افزود: اعلام نهایی درجه حفاظتی غار‌های قندیلی، پنجه آبشار، گونو (خفاش)، دمی، کلید، رودخانه نمک و رنگین کمان واقع در اثر طبیعی ملی کوه نمک هم در نشست کارگروه غارشناسی ایران صورت پذیرفت.

مرادزاده اضافه کرد: درجه بندی نهایی غار واسموس واقع در منطقه حفاظت شده کوه بیرمی نیز انجام شد.

وی بیان کرد: با توجه به منحصر‌به‌فرد بودن ساختار‌های زمین شناسی و زیست بوم حساس غار گوریک، برای حفاظت از این میراث طبیعی و ارزشمند، پیگیری‌های لازم در راستای ارتقاء سطح منطقه در قالب اثر طبیعی- ملی و یا قرارگیری در محدوده منطقه حفاظت شده شاهزاده ابراهیم - تنگ باهوش که در مجاورت این غار است به همت کارگروه غارشناسی استان انجام خواهد شد.