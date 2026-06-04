به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، جواد حسن بیگی، از دستگیری چهار کارمند اداره کل گمرک آستارا به اتهام ارتشا و فساد مالی خبر داد.

وی افزود: در راستای مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی و صیانت از سلامت نظام اداری، با صدور دستور قضایی، چهار تن از کارکنان اداره کل گمرک این شهرستان به اتهام فساد مالی و ارتشا بازداشت شدند.

دادستان بندر آستارا گفت: در پی رصد‌های دقیق اطلاعاتی و نظارتی، تحقیقاتی در خصوص تخلفات مالی در اداره کل گمرک انجام شد که با دستور قضایی، متهمان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه قدس گیلان دستگیر و برای طی مراحل قانونی روانه زندان شدند.

مدعی العموم با تأکید بر اینکه خط قرمز دستگاه قضایی، فساد در هر سطح و جایگاهی است، خاطرنشان کرد: برخورد با گلوگاه‌های فساد و مفسدان اداری که باعث سلب اعتماد عمومی می‌شوند، با قاطعیت ادامه خواهد داشت و در این مسیر هیچگونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.

حسن بیگی گفت: در حال حاضر، برای این چهار کارمند پرونده قضایی تشکیل شد و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی ابعاد احتمالی دیگر و بررسی دقیق‌تر پرونده در جریان است.