دبیرکل بنیاد شهدای ترور موسوم به هابیلیان از «آن‌ها فرشته بودند» بودند، با هدف بزرگداشت شهدای میناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد دبیرکل بنیاد شهدای ترور موسوم به هابیلیان از برگزاری رویداد آن‌ها فرشته بودند، با هدف بزرگداشت شهدای میناب خبر داد.

دبیرکل بنیاد شهدای ترور در حاشیه این مراسم گفت: در این رویداد که با همکاری نمایندگی یونیسف و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، خواستار آن شدیم که روز کودکان قربانی تجاوزگری، در ۴ ژوئن، به نام کودکان شهید میناب نامگذاری شود.