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همزمان با سیوهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، ۴ هزار نفر از مردم استان مرکزی برای شرکت در آیین بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) به مرقد مطهر ایشان اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با سیوهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، کاروانهای زائران از نقاط مختلف استان مرکزی برای حضور در مراسم بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) راهی مرقد مطهر ایشان شدند.
جمعی از زائران نیز از مقابل امامزاده به سمت تهران حرکت کردند تا در این مراسم معنوی و ملی شرکت کنند.
سرهنگ رضایی، مسئول اعزام کاروانها، با اشاره به برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) گفت: امسال این مراسم در شرایطی برگزار میشود که یاد و راه شهدا بیش از گذشته مورد توجه مردم قرار گرفته و ضرورت دارد این آیین با شکوه بیشتری نسبت به سالهای گذشته برگزار شود.
وی افزود: از استان مرکزی در مجموع ۴ هزار نفر در این مراسم حضور خواهند داشت که ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان در قالب کاروانهای سازماندهیشده و با اتوبوس اعزام شدهاند.
به گفته مسئول اعزام کاروانها، شب گذشته نیز ۲ هزار و ۲۵۰ نفر از شهرستانهای ساوه و دلیجان برای شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) به مرقد مطهر اعزام شدند.