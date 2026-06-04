به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، چهاردهم خرداد، سالروز ارتحال ملکوتی عبد صالح خدا، احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (قدس‌سره‌الشریف)، یادآور فقدانی بزرگ است که نه‌تنها ایران اسلامی بلکه آزادگان سراسر جهان را داغدار کرد.

مراسم امسال که با عید سعید غدیر خم مصادف شده است، با قرائت کلام‌الله مجید و مرثیه‌سرایی مداحان اهل‌بیت (ع) همراه بود.