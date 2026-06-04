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وزیر کشور ساعتی پیش وارد بیشکک شد و مورد استقبال اولان نیاز بکوف وزیر امور داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان و غلامحسین یادگاری سفیر کشورمان در قرقیزستان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای مومنی، در صدر هیئتی برای شرکت در اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است.
وزیر کشور در این سفر با همتایان خود از کشورهای عضو شانگهای دیدار و گفتوگو میکند.
سازمان همکاری شانگهای ۱۰ عضو دارد و برای همکاریهای چندجانبه نظامی- امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شدهاست.
وزیر کشور را در این سفر، تقوی مشاور وزیر و رئیس حوزه وزراتی، موسوی مشاور وزیر، جواهری رئیس امور بینالملل وزارت کشور، خواجهنژاد رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور و محمد مهدی آبادی معاون مدیرکل اوراسیای وزارت خارجه همراهی میکنند.