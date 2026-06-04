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مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات آواربرداری در دو پالایشگاه گازی آسیبدیده پارس جنوبی در جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی از آمادگی بخشی از این تأسیسات برای ورود به مرحله بازسازی خبر داد و تأکید کرد: آنچه امروز در پارس جنوبی در حال انجام است، نمونهای کمنظیر از بسیج ظرفیتهای تخصصی کشور برای احیای زیرساختهای راهبردی صنعت گاز است.
وی به اقدامهای انجامشده در زمینه بازسازی تأسیسات آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و افزود: عملیات آواربرداری از دو پالایشگاه پارس جنوبی به ۶۰درصد پیشرفت رسیده است؛ دستاوردی که با توجه به شرایط محیطی، ریسکهای عملیاتی، الزامات سختگیرانه ایمنی و وجود مخاطرات ناشناخته، در نگاه نخست تصورناپذیر به نظر میرسید.
دهقانی با اشاره به اینکه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در بخشهای مختلف عملیاتی، اجرایی و پیمانکاری بلافاصله پس از وقوع حملات در مناطق آسیبدیده استقرار یافتند، افزود: براساس تازهترین گزارشها، پاکسازی کامل سه محدوده اصلی آسیبدیده به پایان رسیده و از امروز امکان آغاز عملیات بازسازی در این بخشها فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه پیشبینی میشود عملیات آواربرداری در کمتر از یک ماه آینده بهطور کامل به پایان برسد، بیان کرد: حجم خسارتها و پیچیدگی کار بهگونهای بود که در شرایط عادی، انجام چنین عملیاتی حداقل به ۶ تا ۷ ماه زمان نیاز داشت، اما همکاران پرتلاش ما توانستهاند در کمتر از ۲ ماه به این میزان پیشرفت دست یابند که رکوردی کمنظیر در صنعت نفت کشور به شمار میآید و نویدبخش آن است که در مرحله بازسازی نیز بتوان با همین روحیه و انسجام، روند احیای تأسیسات آسیبدیده را با سرعت مناسبی دنبال کرد.
دهقانی با اشاره به آثار حملات دشمن بر تأسیسات انرژی کشور گفت: امروز همه امکانات، ظرفیتها و رویکردهای مدیریتی برای جبران خسارتها و بازگرداندن هرچه سریعتر ظرفیت تولید بسیج شده است و امیدواریم با همراهی همه ارکان ذیربط بتوانیم ظرفیت ارزشمند ازدسترفته تولید گاز را به مدار بازگردانیم.