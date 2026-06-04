به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همچنین مردم ولایت‌مدار شهرستان خوروبیابانک با حضور در منازل سادات، این روز فرخنده را گرامی داشته و با دیدار، تبریک و تکریم سنت حسنه احترام به سادات را زنده نگه داشتند.

شهرستان خوروبیابانک از دیرباز میزبان خاندان‌های متعدد سادات بوده و خانواده‌های آل‌داود، موسوی، شاهچراغی، طباطبایی، حسینی، مؤمنی، عبادی، علوی، قاضوی، نبوی، عمادی، هاشمی و ترابی از جمله خاندان‌های سادات این شهرستان هستند.