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همزمان با عید سعید غدیر خم، آیین روز تکریم سادات با حضور مردم خوروبیابانک به میزبانی سادات شهر خور و در جوار امامزاده سید داود (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همچنین مردم ولایتمدار شهرستان خوروبیابانک با حضور در منازل سادات، این روز فرخنده را گرامی داشته و با دیدار، تبریک و تکریم سنت حسنه احترام به سادات را زنده نگه داشتند.
شهرستان خوروبیابانک از دیرباز میزبان خاندانهای متعدد سادات بوده و خانوادههای آلداود، موسوی، شاهچراغی، طباطبایی، حسینی، مؤمنی، عبادی، علوی، قاضوی، نبوی، عمادی، هاشمی و ترابی از جمله خاندانهای سادات این شهرستان هستند.