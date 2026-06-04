به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرپرست امور منابع آب منطقه اورامانات از انسداد ۱۸ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان روانسر خبر داد و گفت: در راستای صیانت از منابع آبی و با دستور مقام قضایی، ۱٨ حلقه چاه غیرمجاز در شهر شاهو از توابع شهرستان روانسر مسدود شد.

بهروز اخگر گفت: این تعداد چاه غیرمجاز در باغات محدوده محله قشلاق شهر شاهو شناسایی و مسدود شد.

وی گفت: با مسدود شدن این چاه ها، ضمن جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، آبدهی چشمه‌های منطقه به حالت طبیعی بر خواهند گشت و متخلفان نیز به دلیل خسارات وارده به آبخوان، به مراجع قضایی معرفی شدند.