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نمایشگاه سوغات و محصولات خانگی در سالن ورزشی ۱۷ شهریور گلپایگان دایر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار گلپایگان در بازدید از نمایشگاه سوغات ومحصولات خانگی گلپایگان گفت:این نمایشگاه در راستای حذف واسطهها و عرضه مستقیم کالا و کاهش قیمتها دایر شده است.
علی اکبر رضایی افزود:هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از مشاغل خانگی است و در این نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی عرضه شده است.
وی؛ با بیان اینکه شرکت کنندگان دراین نمایشگاه سوغات ومحصولات خانگی خود را از سراسر کشور در ۹۰ غرفه عرضه کردهاند؛ گفت: نمایشگاه سوغات ومحصولات خانگی گلپایگان تا ۲۰ خرداد در سالن ورزشی ۱۷ شهریور گلپایگان دایر است.
سرهنگ سید عباس میر کریمی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گلپایگان هم گفت: این نمایشگاه فرصتی برای عرضه محصولات خانگی بانوان شهرستان گلپایگان است و امید میرود بتوانیم در مناسبتهای مختلف با ایجاد نمایشگاههای محصولات خانگی از بانوان وتولید کنند گان محصولات خانگی بیشتر حمایت کنیم.