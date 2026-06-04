به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، استاندار اردبیل در آیین تجلیل از طا‌ها نعمتی مقدم نایب قهرمان اردبیلی مسابقات جهانی وزنه‌برداری، گفت: روحیه پهلوانیِ قهرمانانی همچون طا‌ها نعمتی در عرصه‌های بین‌المللی، بازتابی از اسلامیت، وفاداری به نظام و ایستادگی مردم ایران در برابر سختی‌ها بوده است.

مسعود امامی یگانه با بیان اینکه استقامت امروز کشور ریشه در همین منش پهلوانی دارد، افزود: مربیان و خانواده‌ها نقشی کلیدی در نهادینه‌سازی و تقویت این روحیه در نسل جدید ورزشکاران ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی هیأت‌های ورزشی، تصریح کرد: اولویت اصلی ما این است که با سپردن سکان هدایت هیأت‌های ورزشی به افراد باتجربه، آزموده و قهرمانان ورزشی، هویت تخصصی این هیأت‌ها حفظ شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه سیاست قطعی استان پرهیز از بکارگیری مدیران دولتی در رأس هیأت‌های ورزشی است، گفت: بدنه تخصصی ورزش باید با مدیریت فنی و ورزشی اداره شود تا شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش استعداد‌ها در تمام رشته‌ها باشیم.

طا‌ها نعمتی مقدم، وزنه‌بردار جوان اردبیلی با درخشش در رقابت‌های ۲۰۲۶ جوانان جهان، موفق به کسب سه مدال نقره شد و عنوان نایب قهرمانی جهان را از آن خود کرد.