پخش زنده
امروز: -
با هدف توسعه زیرساختهای تخصصی ورزش ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرستان برای احداث و تجهیز سالن وزنهبرداری بانوان اردبیل تخصیص یافت تا گامی در جهت عدالت ورزشی برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، استاندار اردبیل در آیین تجلیل از طاها نعمتی مقدم نایب قهرمان اردبیلی مسابقات جهانی وزنهبرداری، گفت: روحیه پهلوانیِ قهرمانانی همچون طاها نعمتی در عرصههای بینالمللی، بازتابی از اسلامیت، وفاداری به نظام و ایستادگی مردم ایران در برابر سختیها بوده است.
مسعود امامی یگانه با بیان اینکه استقامت امروز کشور ریشه در همین منش پهلوانی دارد، افزود: مربیان و خانوادهها نقشی کلیدی در نهادینهسازی و تقویت این روحیه در نسل جدید ورزشکاران ایفا میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی هیأتهای ورزشی، تصریح کرد: اولویت اصلی ما این است که با سپردن سکان هدایت هیأتهای ورزشی به افراد باتجربه، آزموده و قهرمانان ورزشی، هویت تخصصی این هیأتها حفظ شود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه سیاست قطعی استان پرهیز از بکارگیری مدیران دولتی در رأس هیأتهای ورزشی است، گفت: بدنه تخصصی ورزش باید با مدیریت فنی و ورزشی اداره شود تا شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش استعدادها در تمام رشتهها باشیم.
طاها نعمتی مقدم، وزنهبردار جوان اردبیلی با درخشش در رقابتهای ۲۰۲۶ جوانان جهان، موفق به کسب سه مدال نقره شد و عنوان نایب قهرمانی جهان را از آن خود کرد.