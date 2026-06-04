در پی ارتحال آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، موجی از پیام‌های تسلیت شخصیت‌های سیاسی، دینی و نهاد‌های بین‌المللی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع نجف اشرف صبح امروز پنج‌شنبه پس از تحمل دوره‌ای طولانی از بیماری، در سن ۹۶ سالگی در یکی از بیمارستان‌های بغداد درگذشت.

رهبران و مسئولان عراقی، در پیام های جداگانه ای این ضایعه را خسارتی بزرگ برای جهان اسلام دانسته و از جایگاه علمی، فقهی و معنوی این مرجع عالی‌قدر تجلیل کردند.

نزار ئامیدی، رئیس‌جمهور عراق، در پیامی درگذشت مرجع عالی‌قدر دینی، آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت.

نزار ئامیدی در بیانیه‌ای، اظهار کرد: با نهایت اندوه و تأسف، خبر درگذشت مرجع دینی، آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض را دریافت کردیم؛ ایشان عمر شریف خود را در خدمت به دین، علم و جامعه سپری و زندگی مبارک خود را وقف نشر ارزش‌های اعتدال، تسامح و فضیلت، تربیت نسل‌هایی از علما و پژوهشگران، و مشارکت در تثبیت صلح اجتماعی و وحدت ملی کردند.

وی افزود: مرحوم فقید، شخصیتی علمی و معنوی و یکی از چهره‌های برجسته حوزه علمیه بود که به حکمت، اعتدال و مواضع خود در دعوت به همزیستی مسالمت‌آمیز و برادری میان فرزندان وطن شناخته شده بودند؛ همچنین میراث علمی و فقهی غنی از خود بر جای گذاشتند که همچون مناری برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند.

همچنین سید عمار حکیم، رئیس ائتلاف «قوی الدولة الوطنیة»، در پیام تسلیتی با ابراز اندوه عمیق از درگذشت این مرجع عالی‌قدر، آیت‌الله فیاض را یکی از برجسته‌ترین فقهای عصر حاضر و از ارکان حوزه علمیه نجف اشرف توصیف کرد.

وی تأکید کرد: آن مرحوم عمر پربرکت خود را در راه خدمت به اسلام، مکتب اهل‌بیت (ع) و تربیت نسل‌های متعدد از طلاب علوم دینی صرف کرد.

حکیم با اشاره به جایگاه علمی و فقهی آیت‌الله فیاض افزود: این مرجع فقید، مدرسه‌ای علمی و استوار بنیان نهاد و با آثار و پژوهش‌های ارزشمند خود، نقش مهمی در تثبیت منهج اجتهاد و حفظ اصالت حوزه علمیه ایفا کرد.

وی همچنین از زهد، تقوا، اعتدال و حکمت آیت‌الله فیاض به عنوان ویژگی‌های برجسته شخصیتی او یاد کرد و رحلتش را مصیبتی بزرگ برای تمام امت اسلامی دانست.

سید مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعی عراق نیز در پیامی با ابراز تأسف فراوان از درگذشت «استاد و مرجع بزرگ» آیت‌الله فیاض، اعلام کرد: با رحلت ایشان، یکی از نور‌های درخشان نجف اشرف و حوزه علمیه آن خاموش شد.

وی تأکید کرد: میراث علمی، جهاد فکری و آثار ماندگار علمای بزرگ همچنان چراغ راه هدایت و کمال برای نسل‌های آینده خواهد بود و از خداوند متعال خواست به شیعیان عراق و افغانستان، خانواده آن مرحوم و همۀ ارادتمندانش صبر و شکیبایی عطا کند.

همچنین عدنان فیحان الدلیمی، نایب رئیس اول مجلس نمایندگان عراق، در پیام تسلیت خود، آیت‌الله فیاض را نماد علم، تقوا و اعتدال خواند و اظهار کرد: آن مرحوم با تلاش‌های علمی و فقهی خود، نقش مهمی در ترویج ارزش‌های حکمت، تسامح، وحدت ملی و حفظ آرامش اجتماعی در عراق ایفا کرده است.

الدلیمی افزود: آیت‌الله فیاض از برجسته‌ترین چهره‌های حوزه علمیه نجف و مرجعی تأثیرگذار در مسائل دینی و اجتماعی بود که نسل‌های متعددی از عالمان و فضلای حوزه از محضر او بهره بردند و آثار علمی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد درعراق (یونامی) نیزبا انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، درگذشت آیت‌الله فیاض را به مراجع دینی و ملت عراق تسلیت گفت.

در این پیام آمده است که میراث آن مرجع بزرگ در عرصه حکمت، اعتدال و خدمت به جامعه می‌تواند الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد.

همزمان، دیوان وقف شیعی عراق نیز در واکنش به این ضایعه، از لغو همۀ مراسم و جشن‌های مربوط به عید سعید غدیر خبر داد.

این دیوان اعلام کرد: به دستور حیدر الشمری، رئیس دیوان وقف شیعی، همۀ برنامه‌های جشن عید غدیر به احترام رحلت آیت‌الله فیاض لغو شده است.

دیوان وقف شیعی با تسلیت این مصیبت به حوزه‌های علمیه، علما، مقلدان و عموم مسلمانان، رحلت آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض را خسارتی بزرگ برای جهان اسلام توصیف کرد؛ عالمی که دهه‌ها در عرصه تدریس، اجتهاد، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث علمی و فقهی اهل‌بیت (ع) نقش‌آفرینی کرد.

آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع نجف اشرف صبح امروز پنج‌شنبه پس از تحمل دوره‌ای طولانی از بیماری، در سن ۹۶ سالگی در یکی از بیمارستان‌های بغداد درگذشت.

حضرت آیت‌الله فیاض (زاده ۱۹۳۰ میلادی در افغانستان)، از مراجع تقلید شیعیان امامیه، استاد درس خارج حوزه علمیه نجف اشرف و از شاگردان نزدیک مرجع فقید، آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خویی بود.