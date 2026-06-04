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قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی در سفر به استان اصفهان، با تاکید بر ثبات بازار در شرایط جنگی و هشدار به اخلالگران بازار گفت: هرگونه تلاش برای ایجاد ناآرامی در بازار با برخورد قاطع مواجه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس ذاقلی قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی در سفر به استان اصفهان، با تاکید بر ثبات بازار در شرایط جنگی و هشدار به اخلالگران بازار گفت: هرگونه تلاش برای ایجاد ناآرامی در بازار با برخورد قاطع مواجه میشود.
قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی افزود: هم اکنون هیچ مشکلی در تامین و فعالیت اصناف وجود ندارد.
عباس ذاقلی، گفت: تعزیرات حکومتی برای انجام ماموریتهای خود نیازمند همراهی همه مسئولان است.