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هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان به همت کارکنان و بسیجیان ذوبآهن اصفهان طبخ و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی سلیمیان، مسئول پایگاه بسیج شهید تندگویان ذوبآهن اصفهان با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای رزمایش مواسات و همدلی و با هدف گرامیداشت عید امامت و ولایت، یک هزار پرس غذای گرم طبخ و با شناسایی قبلی، در مناطق هدف میان خانوادههای نیازمند توزیع شد.
سلیمیان افزود: علاوه بر توزیع غذای گرم، با مشارکت و همت بلند کارگران این مجتمع صنعتی، تعداد ۳۰۰ بسته کمک معیشتی شامل اقلام اساسی و ضروری نیز تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.
وی گفت:مجموعه کارکنان و بسیجیان ذوبآهن اصفهان همواره در کنار انجام وظایف تولیدی، در فعالیتهای خیرخواهانه و خدمترسانی به مردم حضوری فعال داشتهاند و این اقدامات جهادی تا رسیدن به شرایط مطلوبتر برای خانوادههای کمبرخوردار در مناسبتهای مختلف ادامه خواهد یافت.