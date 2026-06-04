هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان به همت کارکنان و بسیجیان ذوب‌آهن اصفهان طبخ و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی سلیمیان، مسئول پایگاه بسیج شهید تندگویان ذوب‌آهن اصفهان با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای رزمایش مواسات و همدلی و با هدف گرامیداشت عید امامت و ولایت، یک هزار پرس غذای گرم طبخ و با شناسایی قبلی، در مناطق هدف میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

سلیمیان افزود: علاوه بر توزیع غذای گرم، با مشارکت و همت بلند کارگران این مجتمع صنعتی، تعداد ۳۰۰ بسته کمک معیشتی شامل اقلام اساسی و ضروری نیز تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.

وی گفت:مجموعه کارکنان و بسیجیان ذوب‌آهن اصفهان همواره در کنار انجام وظایف تولیدی، در فعالیت‌های خیرخواهانه و خدمت‌رسانی به مردم حضوری فعال داشته‌اند و این اقدامات جهادی تا رسیدن به شرایط مطلوب‌تر برای خانواده‌های کم‌برخوردار در مناسبت‌های مختلف ادامه خواهد یافت.