استاندار ایلام در اجتماع مردم سرابله گفت: مردم ایلام با ۹۵ شب حضور در خیابان‌ها، مشتی محکم بر دهان دشمنان زدند و با ولایتمداری خود در دنیا زبانزد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اجتماع مردم شهر سرابله با حضور احمد کرمی استاندار ایلام، سردار سیدصادق حسینی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان، عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری استان و سایر مسئولان استانی برگزار شد.

«احمد کرمی» استاندار ایلام در این اجتماع با اشاره به حضور منسجم مردم در بیش از ۸۵ شب در خیابان‌ها گفت: این مردم لایق بهترین‌ها هستند؛ مردمی که حدود ۳ ماه در سنگر خیابان با اتحاد مثال‌زدنی خود مشتی محکم بر دهان دشمنان زده‌اند و با ولایتمداری خود در دنیا زبانزد شده‌اند.

کرمی افزود: همبستگی مردم و مسئولان و حمایت همه‌جانبه دولت با فرامین مقام معظم رهبری، باعث سربلندی و اقتدار کنونی کشور است.

سردار« حسینی »فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان نیز گفت: آمادگی نیرو‌های مسلح کشورمان با تجهیزات بروز شده به مراتب از قبل جنگ ۴۰ روزه قابل وصف نیست و در وضعیتی بسیار ایده‌آل است. مردم از بابت امنیت و قدرت نیرو‌های نظامی هیچ نگرانی نداشته باشند.

«عمران علی محمدی» رئیس کل دادگستری استان گفت: ما باید به خودمان برای این صلابت و سربلندی مردم در حمایت از انقلاب ببالیم و با تأسی از امام شهیدمان، همیشه در خدمت‌رسانی به مردم برای اقتدار کشور از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

«صالحیان» معاون سیاسی استاندار با اشاره به نقش مردم در اندیشه امام راحل و رهبر شهید گفت: این مردم هستند که در همه ارکان نظام جمهوری اسلامی تعیین‌کننده می‌باشند و همین حضور مردم است که تمام محاسبات دشمنان را بر هم زده است.

در این مراسم، یک عروس و داماد با حضور در اجتماع مردم، آغاز زندگی مشترک خود را به مناسبت عید غدیر و ترویج ازدواج آسان جشن گرفتند.