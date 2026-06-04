مدیر اجرایی نمایشگاه پوشاک ایرانی-اسلامی «هدی» از حضور ۱۶۵ کسب‌وکار در این دوره خبر داد و گفت: با هدف حمایت از تولیدکنندگان و خانوار‌ها و حذف واسطه‌ها، محصولات با قیمتی پایین‌تر از بازار عرضه می‌شود.

زینب دولتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در تشریح جزئیات برگزاری نهمین دوره نمایشگاه پوشاک ایرانی-اسلامی «هدی» اظهار داشت: این نمایشگاه با ۱۱۸ غرفه و حضور حدود ۱۶۵ کسب‌وکار برگزار می‌شود. برخی از غرفه‌ها نیز به صورت فضا‌های کار اشتراکی طراحی شده‌اند تا زمینه بیشتری برای حضور تولیدکنندگان فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های جانبی و ترویجی نمایشگاه، افزود: ما همواره در دوره‌های گذشته طرح‌های حمایتی داشته‌ایم و در این دوره نیز آنها را ادامه می‌دهیم. یکی از این طرح‌ها، «دوخت رایگان چادر» است؛ به این معنا که با وجود غرفه‌های چادر و پارچه‌فروشی که قواره چادر را با قیمت مناسب ارائه می‌دهند، خدمات دوخت نیز به صورت رایگان در محل انجام می‌شود.

مدیر اجرایی نمایشگاه هدی تصریح کرد: طرح «خودت را با حجاب ببین» ویژه دختران حجاب‌اولی از دیگر برنامه‌هاست که در آن ضمن دریافت جایزه، از آنها عکس یادگاری با استایل حجابی گرفته و تقدیم می‌شود. همچنین با توجه به اینکه نمایشگاه با عنوان پیشواز محرم برگزار می‌شود، غرفه پرچم‌دوزی نیز فعال بوده و پرچم‌های آماده به علاقه‌مندان تقدیم خواهد شد.

دولتی با بیان شرایط خاص اقتصادی کشور، هدف اصلی از برگزاری فوری این نمایشگاه را ایجاد سکوی فروش برای کسب‌وکار‌هایی دانست که در ماه‌های اخیر دچار آسیب شده‌اند.

وی تاکید کرد: این نمایشگاه یک اقدام فوری و حمایتی از سوی انجمن است تا ضمن پوشش نیاز‌های خانوارها، بستری برای فروش و عبور از بحران برای تولیدکنندگان پوشاک ایرانی-اسلامی فراهم آید.

مدیر اجرایی نمایشگاه هدی توضیح داد: بسیاری از کسب‌وکار‌ها به دلیل شرایط حاکم، دسترسی به سکو‌های فروش خود را از دست دادند یا کارایی لازم را نداشتند. از سوی دیگر، هزینه‌های تمام‌شده کالا به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه (مانند پارچه) به شدت بالا رفته است؛ لذا تلاش ما بر این است که با حذف واسطه‌ها و ایجاد ارتباط مستقیم تولیدکننده با مصرف‌کننده، قیمت‌ها را بشکنیم و امکان خریدی ارزان‌تر از بازار را فراهم کنیم.