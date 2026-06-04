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با حضور استاندار، سیصدو پنجاه و چهارمین مدرسه داورپناه به همت این خیر خمینی شهری در زادگاهش افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آیین پنج گام در مسیر نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، مدرسه شش کلاسه خدیجه داورپناه و مجموعه ورزشی سردار سلیمانی واقع در مجموعه ورزشی شهید سردار میثم رضوانپور با هزینه ۴۰۰میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
در ادامه همچنین ساخت مجموعه ورزشی آرمان منظریه و دو مدرسه ۱۲کلاس امام حسن مجتبی علیه السلام به همت خیر جوان مهدی مجیری و دومین مدرسه پروفسور سیدریحان میردامادی با اعتبار ۱۵۰میلیارد تومان آغاز شد.
همچنین واحد کولونوسکوپی و آندوسکوپی خیریه درمانی فرهنگیان خمینیشهر با هزینه ۲۰میلیارد تومان راه اندازی شد.