شبکه مستند سیما در ادامه پخش آثار علمی و تاریخی، پنجشنبه ۱۴ خرداد دو مستند با موضوعات متفاوت را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «نبوغ پنهان گیاهان» به تازه‌ترین دستاورد‌های علمی درباره دنیای گیاهان می‌پردازد.

در این مجموعه، پژوهشگران و دانشمندان اروپایی با انجام آزمایش‌ها و تحقیقات مختلف، توانایی‌های شگفت‌انگیز گیاهان از جمله شیوه‌های ارتباطی، سازوکار‌های دفاعی و سازگاری آنها با محیط را بررسی می‌کنند.

این مستند پنجشنبه ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۱ خواهد بود.

همچنین مستند «مرزبانان» با نگاهی تاریخی به اهمیت حفاظت از مرز‌های کشور در دوران دفاع مقدس و به‌ویژه عملیات رمضان می‌پردازد و نقش نیرو‌های مرزبانی و رزمندگان را در پاسداری از تمامیت ارضی کشور روایت می‌کند.

این مستند پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه مستند می‌رود و تکرار آن روز بعد ساعت ۹ صبح پخش خواهد شد.