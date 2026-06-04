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شبکه مستند سیما در ادامه پخش آثار علمی و تاریخی، پنجشنبه ۱۴ خرداد دو مستند با موضوعات متفاوت را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «نبوغ پنهان گیاهان» به تازهترین دستاوردهای علمی درباره دنیای گیاهان میپردازد.
در این مجموعه، پژوهشگران و دانشمندان اروپایی با انجام آزمایشها و تحقیقات مختلف، تواناییهای شگفتانگیز گیاهان از جمله شیوههای ارتباطی، سازوکارهای دفاعی و سازگاری آنها با محیط را بررسی میکنند.
این مستند پنجشنبه ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش میشود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۱ خواهد بود.
همچنین مستند «مرزبانان» با نگاهی تاریخی به اهمیت حفاظت از مرزهای کشور در دوران دفاع مقدس و بهویژه عملیات رمضان میپردازد و نقش نیروهای مرزبانی و رزمندگان را در پاسداری از تمامیت ارضی کشور روایت میکند.
این مستند پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه مستند میرود و تکرار آن روز بعد ساعت ۹ صبح پخش خواهد شد.