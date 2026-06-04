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یک دستگاه خودروی تیبا در محور جواهرده از مسیر خارج و به دره سقوط کرد، اما دو سرنشین آن به شکل معجزهآسا بدون آسیب جدی از این حادثه جان سالم به در بردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یک دستگاه خودروی سواری تیبا در مسیر منطقه ییلاقی جواهرده از جاده منحرف و به دره حاشیه محور سقوط کرد، اما دو سرنشین آن به شکل معجزهآسا از این حادثه جان سالم به در بردند.
بر اساس گزارشهای اولیه، این خودرو به دلیل ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه در یکی از پیچهای تند محور و شرایط لغزندگی جاده از مسیر اصلی خارج شد و به دره سقوط کرد.
نیروهای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در محل حاضر شدند و ضمن بررسی وضعیت سرنشینان، اقدامات لازم برای ایمنسازی محل و خارج کردن خودرو از دره را آغاز کردند.
گزارشها حاکی است هر دو سرنشین خودرو بدون آسیب جانی جدی از حادثه نجات یافتهاند و مصدومیت حادی برای آنان ثبت نشده است.
محور جواهرده به دلیل برخورداری از پیچهای متعدد، شیبهای تند و مهگرفتگیهای ناگهانی، از جادههای حادثهخیز منطقه به شمار میرود.