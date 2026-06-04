بامداد امروز بر اثر برخورد شدید یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک تریلی در محور سقز ـ دیواندره، محدوده دوراهی تکاب، ۳ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این سانحه بامداد امروز بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه کامیون داف در محور سقز ـ دیواندره، محدوده دوراهی تکاب، روی داد.

شدت برخورد به حدی بوده که خودروی پژو ۴۰۵ به‌طور کامل متلاشی شده و صحنه‌ای دلخراش در محل حادثه بر جای مانده است.

‌بر اثر شدت تصادف هر ۳ سرنشین سواری پژو ۴۰۵ در دم جان باختند.