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نخستوزیر انگلیس در پی جنجالآفرینی ایلان ماسک درباره پرونده قتل هنری نواک، جوان انگلیسی که قربانی قضاوت اشتباه پلیس این کشور شد، میلیاردر آمریکایی را به دخالت در سیاست داخلی انگلیس و تحریک شکافهای اجتماعی متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کییر استارمر روز پنجشنبه در جریان سفر به شهر یورکشایر گفت: ما باید روشن کنیم که بهعنوان یک کشور چه هویتی داریم، زیرا ایلان ماسک در روزهای اخیر در سیاست ما دخالت کرده و تلاش داشته است شکاف ایجاد کند.
وی افزود: این چیزی نیست که ما در انگلیس هستیم. ما مردمی بردبار هستیم. وقتی با پروندهای وحشتناک مانند پرونده هنری نواک روبهرو میشویم، همانگونه که خانواده او رفتار کردهاند، آرام و سنجیده واکنش نشان میدهیم.
اظهارات نخستوزیر انگلیس پس از آن مطرح شد که ایلان ماسک در روزهای اخیر با اظهارنظر درباره پرونده قتل هنری نواک، این حادثه را از سطح یک پرونده جنایی به موضوعی سیاسی و رسانهای در انگلیس تبدیل کرد.
پرونده نواک از آن جهت حساس شد که این جوان ۱۸ ساله پس از حمله مرگبار با چاقو، در نخستین مواجهه با پلیس نه بهعنوان قربانی، بلکه تحت تأثیر روایت مهاجم، مانند مظنون با او رفتار شد و دستبند خورد. این حادثه بار دیگر پرسشهایی جدی درباره تشخیص صحنه جرم، قضاوت اولیه نیروهای پلیس و نحوه مواجهه آنان با قربانیان خشونت در انگلیس ایجاد کرده است.
ورود ماسک به این پرونده نیز دامنه حواشی را گسترش داد و بحثها درباره نقش شبکههای اجتماعی در تحریک افکار عمومی، بهرهبرداری سیاسی از پروندههای جنایی و تبدیل حادثهای تلخ به میدان جدالهای هویتی و حزبی را در فضای رسانهای انگلیس برجسته کرد.