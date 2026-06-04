معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، از تفاهم خواهر خواندگی هنر‌های سنتی «تفرشی‌دوزی» و «خامه‌دوزی» سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ الهام سیمایی با اشاره به اهمیت صیانت از هنر‌های اصیل و هویت‌بخش ایرانی گفت : برنامه تخصصی معرفی و تبادل تجربیات میان هنرمندان و فعالان حوزه تفرشی‌دوزی استان مرکزی و خامه‌دوزی سیستان و بلوچستان روز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه در شهرستان تاریخی و فرهنگی تفرش برگزار می‌شود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: این رویداد با هدف ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان هنرمندان دو استان، معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر هنر‌های سنتی، انتقال دانش و تجربیات نسل‌های مختلف هنرمندان و همچنین توسعه بازار‌های صنایع‌دستی برگزار می‌شود و مورد استقبال هنرمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به هنر‌های سنتی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه تفرشی‌دوزی یکی از هنر‌های اصیل و ریشه‌دار استان مرکزی به شمار می‌رود،گفت : این هنر جلوه‌ای از ذوق، خلاقیت و هویت فرهنگی مردم تفرش است که از ظرفیت زیادی برای معرفی در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌ترین رشته‌های صنایع‌دستی منطقه نقش‌آفرینی کند.

سیمایی افزود : خامه‌دوزی سیستان و بلوچستان در شهر ملی ادیمی نیز به عنوان یکی از هنر‌های فاخر و شناخته‌شده کشور، دارای پیشینه‌ای ارزشمند است و ظرافت، زیبایی و تنوع نقش‌های آن، جایگاه ویژه‌ای در میان هنر‌های سوزن‌دوزی ایران دارد آشنایی و تبادل تجربیات میان هنرمندان این دو رشته می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تولیدات، نوآوری در طراحی و توسعه همکاری‌های مشترک باشد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع محلی گفت : صنایع‌دستی تنها یک محصول هنری نیست، بلکه نمادی از هویت، فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی مردمان هر منطقه محسوب می‌شود. از این رو حمایت از هنرمندان و فراهم‌سازی بستر‌های معرفی و عرضه آثار آنان از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی است.