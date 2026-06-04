نمایندگان کشورمان در نخستین روز مسابقات آب‌های آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو آسیا به میزبانی قزاقستان به آب زدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات آب‌های آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو آسیا صبح امروز ۱۴ خرداد در ترکستان کشور قزاقستان آغاز شد.

نمایندگان کشورمان در نوبت صبح امروز در ۳ رقابت به مصاف رقیبان رفتند.

در آغاز مسابقات عباس حسینی در دور مقدماتی کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر زیر ۲۳ سال در رقابت با حریفانی از ازبکستان، هند، قرقیزستان و ماکائو با زمان ۳:۴۱.۵۹۴ دقیقه اول و مستقیما راهی فینال شد. فینال این ماده از ساعت ۷:۳۰ فردا ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد.

…

الیاس برکی در فینال کلاس KL۲ مردان مسافت ۲۰۰ متر با حریفانی از عراق، قزاقستان، ۲ حریف ژاپنی و ۲ حریف ازبکستانی رو به رو شد و با زمان ۴۵.۰۶۴ ثانیه در رده چهارم آسیا قرار گرفت.

…

مسعود قیصری در گروه ۲ مقدماتی کلاس KL۳ مردان مسافت ۲۰۰ متر به مصاف رقبایی از هند، عراق و دو حریف ازبکستانی رفتو با زمان ۴۵.۳۴۰ ثانیه سوم و راهی فینال شد. فینال این ماده فردا ۱۵ خرداد برگزار می‌شود.

نمایندگان کشورمان در نوبت عصر امروز در دور مقدماتی به مصاف رقیبان می‌روند.