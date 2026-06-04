نشست شورای عالی بانک‌های استان مازندران با محوریت حمایت از کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست شورای عالی بانک‌های استان مازندران با محوریت حمایت از کسب‌وکار‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد و در پایان، تشکیل کمیته ویژه حمایت از این کسب‌وکار‌ها در دستور کار قرار گرفت.

در این نشست، اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با تشریح وضعیت کسب‌وکار‌های فناورانه، به آسیب‌های واردشده به این بخش در پی تحولات اخیر اشاره کرد و گفت: کسب‌وکار‌های حوزه فاوا به دلیل ماهیت خدمات‌محور و وابستگی بالا به زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی، در شرایط جنگ و پساجنگ بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ اشتغال و سرمایه انسانی این بخش افزود: برای جلوگیری از کاهش فعالیت شرکت‌های فناور و حفظ نیرو‌های متخصص، لازم است تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط تسهیل‌شده و حمایت‌های مالی ویژه در اختیار این واحد‌ها قرار گیرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران همچنین با اشاره به احتمال ناترازی انرژی در فصل تابستان، بر ضرورت تأمین تجهیزات برق اضطراری برای شرکت‌های فعال حوزه فناوری تأکید کرد و گفت: قطع برق می‌تواند موجب اختلال در خدمات، از دست رفتن داده‌های حیاتی و توقف فعالیت کسب‌وکار‌های فناور شود؛ از این رو همکاری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خرید موتور برق و سامانه‌های پشتیبان ضروری است.

در ادامه این نشست، استاندار مازندران بر تسریع در اجرای مصوبات حمایتی تأکید کرد و گفت: سلامت اکوسیستم فناوری استان به پایداری اقتصادی کسب‌وکار‌های حوزه ICT وابسته است و بانک‌ها باید در ایجاد زمینه رشد و تداوم فعالیت این واحد‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی فناوری اطلاعات در توسعه استان، به شورای عالی بانک‌های مازندران مأموریت داد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شیوه‌نامه اجرایی تسهیل پرداخت تسهیلات حمایتی و تأمین تجهیزات زیرساختی مورد نیاز شرکت‌های فناور را تدوین و عملیاتی کند.

بر اساس مصوبات این نشست، کارگروه مشترکی میان دبیرخانه شورای بانک‌ها، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل خواهد شد تا شرکت‌های اولویت‌دار برای دریافت تسهیلات شناسایی و به بانک‌های عامل معرفی شوند.

همچنین مقرر شد فهرست نهایی شرکت‌های واجد شرایط در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از بررسی در کمیته تخصصی، برای تخصیص منابع حمایتی به بانک‌های عامل ارجاع شود.