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دادستان سیاهکل گفت : با همراهی و کمک خیران، نیکوکاران و اقشار مختلف مردم، در این مراسم یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانوادههای آنان جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، قوام تیمورنژاد دادستان سیاهکل در حاشیه مراسم گلریزان در سیاهکل برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، با قدردانی از مشارکت خیران و مردم نیکاندیش شهرستان گفت: مراسم گلریزان عید غدیر خم بار دیگر جلوهای از همدلی، نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی مردم شریف سیاهکل را به نمایش گذاشت.
وی افزود: با همراهی و کمک خیران، نیکوکاران و اقشار مختلف مردم، در این مراسم یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانوادههای آنان جمعآوری شد.
تیمورنژاد با تأکید بر اهمیت حمایت از خانوادههای آسیبدیده از مشکلات اقتصادی و اجتماعی گفت: این اقدام خداپسندانه علاوه بر فراهم کردن زمینه بازگشت زندانیان به آغوش خانواده، میتواند بخشی از مشکلات معیشتی خانوادههای آنان را نیز کاهش دهد.
وی در پایان از تمامی خیران، مسئولان، نهادهای حمایتی و مردم شهرستان سیاهکل که در برگزاری و حمایت از این مراسم مشارکت داشتند، قدردانی کرد.