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همزمان با عید سعید غدیر خم، آیین پیادهروی خانوادگی با حضور گسترده مردم روستاهای دودانگه ساری در چمن روستای کندلک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، آیین پیادهروی خانوادگی با حضور گسترده مردم روستاهای بخش دودانگه ساری در چمن روستای کندلک از دهستان بندرج برگزار شد.
مسئول برگزاری مسابقات ورزشی ستاد فرهنگی غدیر دهستان بندرج گفت: این برنامه با هدف گرامیداشت عید بزرگ غدیر، ترویج نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی خانوادگی و ارتقای سلامت جسمی و روحی مردم منطقه برگزار شد.
اکبری افزود: پیادهروی خانوادگی غدیر به رسم سالهای گذشته و با استقبال خوب خانوادهها برگزار شد و شرکتکنندگان در فضایی صمیمی و معنوی، این عید بزرگ اسلامی را جشن گرفتند.
وی با اشاره به لغو برنامه سال گذشته به دلیل همزمانی با جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور و شهادت جمعی از دانشمندان هستهای و فرماندهان نظامی، اظهار داشت: امسال این مراسم با برنامههای متنوع فرهنگی و ورزشی و اهدای جوایز ارزنده برگزار شد.
مسئول برگزاری مسابقات ورزشی ستاد فرهنگی غدیر دهستان بندرج خاطرنشان کرد: این برنامه به یاد شهدای هستهای، امام شهید، فرماندهان، نیروهای مسلح، شهدای رمضان بخش دودانگه و دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.
وی تأکید کرد: برگزاری چنین برنامههایی علاوه بر ترویج فرهنگ ولایت و امامت، نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی در مناطق روستایی دارد.