پخش زنده
امروز: -
هزاران نفر از مردم منطقه کارگیل در شمال هند سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر؛ هزاران نفر از مردم منطقه کارگیل در شمال هند سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشتند.
شرکت کنندگان در این مراسم با تاکید بر آرمانها و اندیشههای امام خمینی (ره)، بر ادامه راه ایشان تأکید کردند. آنها همچنین امام خمینی را شخصیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی توصیف کردند؛ رهبری که پیام عدالتخواهی، استقلال و مقابله با ظلم را به جهانیان رساند.
سخنرانان مراسم با اشاره به ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) گفتند ایشان شخصیتی سرشار از فضایل اخلاقی و معنوی داشتند، ویژگیهایی که باعث شد امام راحل همچنان الهامبخش ملتهای آزاده جهان باشد.
شرکتکنندگان در این مراسم همچنین با اعلام وفاداری و بیعت دوباره با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
این مراسم با قرائت دعا، ذکر مصیبت و تجدید عهد با آرمانهای امام خمینی (ره) به پایان رسید؛ آرمانهایی که همچنان در میان مردم کارگیل زنده و الهامبخش نسلهای جدید است.