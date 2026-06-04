خدمترسانی ۳۵۵ موکب در جشن بزرگ غدیر آذربایجان غربی
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از خدمترسانی ۳۵۵ موکب در جشن بزرگ غدیر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: جشن بزرگ «مهمونی کیلومتری غدیر» در کل استان برگزار میشود. در این جشن بزرگ، ۳۵۵ موکب مردمی در طول مسیر ۲۷ کیلومتری در کل استان تعیین شده، مستقر هستند تا با ارائه خدمات متنوع، پذیرای شهروندان و عاشقان ولایت باشند.
حجت الاسلام آقایی افزود:فعالیت این غرفهها تنها محدود به پذیرایی نیست؛ بلکه تنوع گستردهای از خدمات فرهنگی، اجتماعی و مشاورهای برای سنین مختلف پیشبینی شده است، این موکبها باهدف تبیین واقعه غدیر، ایجاد فضای نشاط معنوی، ارائه خدمات مشاورهای مذهبی و خانوادگی و همچنین پذیرایی از شرکتکنندگان، فعالیت میکنند.